La Fédération camerounaise bloque toujours Danny Namaso

C’est toujours autant le boxon à la Fecafoot.

Alors que le sélectionneur du Cameroun Marc Brys doit annoncer sa liste ce dimanche pour le prochain rassemblement, les Lions indomptables ne pourront vraisemblablement toujours pas compter sur le talent de l’attaquant du FC Porto Danny Namaso. Selon les informations de RMC Sport le joueur de 24 ans, qui a fait toutes ses classes dans les catégories de jeunes de l’Angleterre mais qui souhaite ardemment changer de nationalité sportive, voit la procédure toujours bloquée par les conflits à la tête de la fédération camerounaise.

Le sélectionneur déplore la situation

En guerre ouverte avec le ministère des Sports et elle-même rongée par des dissensions internes, la Fecafoot ne semble pas faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir le passeport sportif de Namaso, que le sélectionneur Marc Brys appelle pourtant de ses vœux, voyant d’un bon œil son éventuelle complémentarité avec Vincent Aboubakar sur le front de l’attaque des Lions. Déjà absent du dernier rassemblement qui a vu le Cameroun se qualifier pour la prochaine CAN 2025 malgré sa présélection dans la liste, Danny Namaso se trouve actuellement dans une impasse et va devoir prendre son mal en patience malgré sa bonne forme chez les Dragons.

