Samuel Eto’o évite une amende de 200 000 dollars

Les casseroles de Samuel ont été lavées.

Samuel Eto’o a pris une amende de 200 000 dollars par la Confédération africaine de football (CAF) pour avoir « violé les principes d’éthique, d’intégrité et de fair-play » en signant un contrat avec la société de paris sportifs 1XBET en juillet 2024, indique la BBC. Dans un communiqué posté sur X, ses avocats ont déclaré que l’appel concernant le conflit d’intérêts avec la société de paris sportifs avait porté ses fruits et que l’ancien joueur de l’Inter Milan n’a plus à se soucier de cela.

Il est toujours bon de rappeler qu’au moment où il a été sanctionné par cette l’amende, Eto’o était aussi l’objet d’une investigation pour des matchs arrangés, mais la CAF avait conclu qu’« en l’état actuel des choses, il n’y avait pas de preuves suffisantes pour l’inculper ». Encore en poste, il est actuellement interdit d’assister aux matchs du Cameroun depuis septembre dernier, et ce, jusqu’à mars. Depuis le début de son mandat, il a cumulé les affaires extrasportives et les scandales, mais reste toujours président de la FÉCAFOOT.

Un vrai politicien.

