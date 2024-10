Sans club et miné par les blessures, Joël Matip prend sa retraite

Ciao l’artiste.

Libre de tout contrat depuis son départ de Liverpool l’été dernier, Joël Matip baisse pavillon. A 33 ans, l’international camerounais (27 sélections, 1 but), également passé par Schalke 04 et après sa formation à Bochum, a annoncé mettre un terme à sa carrière, huit ans après sa signature à Liverpool.

Miné par les blessures, dont une rupture du ligament croisé à un genou en décembre dernier, s’est construit un solide palmarès à Anfield, avec notamment la Ligue des champions 2019, la Coupe du monde des clubs (2019), la Supercoupe de l’UEFA (2019), la Premier League (2019), la Coupe d’Angleterre (2022) et deux Coupes de la Ligue anglaise (2022, 2024).

