Samuel Eto’o espère que Hervé Renard soit intéressé par sa sélection

Un Renard à dompter.

Dans un entretien donné à France 24 ce mercredi, Samuel Eto’o, président de la FÉCAFOOT a annoncé avoir remercié son sélectionneur, Rigobert Song, en raison des mauvais résultats lors de la dernière CAN. L’ancien attaquant a alors été interrogé sur le profil de son successeur à la tête des Lions Indomptables, ce dernier cherche avant tout de « l’expérience », que ce soit en Afrique ou ailleurs. Au cours de l’entretien, un nom est ressorti, celui de Hervé Renard, un homme très courtisé aujourd’hui, ce qui a fait réagir Eto’o. « J’espère qu’Hervé Renard serait intéressé pour entraîner la meilleure sélection d’Afrique », a-t-il souri.

Le nom du prochain sélectionneur ne sera pas que de son ressort, mais également de celui du président du pays, Paul Biya. « Nous allons travailler sur plusieurs profils et on va les envoyer au chef de l’État. Car vous savez, chez nous, il faut l’accord et l’avis du chef de l’État, sur proposition de la fédération camerounaise », a détaillé Fils. À son chef d’état, le président de la Fédération proposera « trois profils en espérant que l’un d’eux retienne l’attention du premier sportif camerounais », a-t-il précisé.

Après une défaite en quarts de finale des JO de Paris avec les Bleues, personne ne le retiendra cette fois.