Clauss sur le groupe marseillais : « Il n’y a aucun boudeur, aucun râleur »

Didier Deschamps rêve d’avoir ce groupe.

Alors que l’OM défie l’Atalanta ce jeudi au Vélodrome à l’occasion de la demi-finale aller de Ligue Europa, Jonathan Clauss était présent en conférence de presse à la veille du match. De retour après une période compliquée, le latéral/piston droit aura un rôle crucial à jouer dans cette double confrontation, qu’il aborde en pleine confiance grâce à une entente parfaite au sein du groupe. « Il y a surtout le sentiment d’avoir construit un réel groupe d’hommes, de franchise et d’humilité au sein du vestiaire. On est capable de se dire les choses, il n’y a aucun boudeur, aucun râleur… On a une franchise envers nous-mêmes qui nous permet d’en être là. On est fiers du parcours fait », a-t-il jugé.

Piqué au début de l’année 2024 par Mehdi Benatia, conseiller sportif à l’OM, Jonathan Clauss a su se remettre au niveau grâce à une discussion qui a porté ses fruits : « Cela a été très bien géré avec l’OM. Une fois que la discussion a eu lieu, pour moi c’était réglé. Le sprint final, j’ai été déçu de ne pas le commencer à cause de ma blessure. Voilà pourquoi je paraissais inquiet au départ. Je veux faire partie de l’aventure à 200% ». Concernant l’état de fatigue des Marseillais, il a avancé qu’« au moment du coup d’envoi, tout ça c’est oublié ».

Donc la LFP n’avait pas besoin de chambouler le calendrier ?