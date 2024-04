La LFP songe encore à aménager le calendrier des clubs européens qualifiés en demi-finale de Coupe d’Europe

Merci Paris (ou pas).

Une semaine après avoir validé le report des matchs de la 29e journée concernant le PSG, Lille et l’OM en raison de leur double confrontation en quart de finale de Coupe d’Europe, la Ligue réitère sa décision en vue des demi-finales. Une information révélée par la direction des sports de Radio France via une source proche de la LFP. Alors que le Paris Saint Germain s’est assuré une place dans le dernier carré de la C1 en venant à bout du FC Barcelone, Marseillais et Lillois espèrent faire de même, respectivement en C3 et C4. Si les deux écuries françaises en compétition ce jeudi parviennent elles-aussi à rallier les demi-finales, la Ligue envisagerait de libérer les trois clubs de leur 32e journée de championnat et d’offrir à la France toutes les chances de voir un de ses représentants en finale. Ainsi, les rencontres prévues le 3 mai (PSG-Le Havre, Reims-OM et LOSC-OL) seraient décalées à une date ultérieure.

Mais cette mesure ne satisfait pas du tous les adversaires du trio européen. Le Havre et Nice, adversaire du PSG le 27 avril et le 3 mai, se montrent défavorables à la décision, comme l’explique L’Équipe dans ses colonnes. Le président du HAC a d’ailleurs annoncé s’opposer au report du match et pourrait saisir le Comité national olympique du sport français (CNOSF), voire le tribunal administratif. La modification du calendrier n’a pas encore été validée par l’instance dirigeante, mais la tendance semble malgré tout favorable aux Européens. La Ligue qui se réunira ce vendredi 19 avril, veut soutenir coûte que coûte ses poulains : « C’est dans l’intérêt général de la Ligue que d’assurer un maximum de places pour les clubs français en coupes d’Europe et notamment en Ligue des champions dans les années à venir ».

S’il y a besoin de ça pour ramener une troisième Coupe d’Europe…

