Lille perd une manche contre Aston Villa, mais pas l'espoir

Battu sur deux corners dans la première heure de jeu, Lille a répondu de la même manière en fin de partie pour ne sortir de cette première manche qu'avec un but de retard sur Aston Villa (2-1). En Angleterre, le LOSC a affiché un beau visage et gagné le droit d'y croire.

Aston Villa 2-1 Lille

Buts : Watkins (13e) et McGinn (56e) pour les Villans // Diakité (84e) pour les Dogues

Lille a perdu la première manche, ce jeudi soir, contre un Aston Villa très efficace (2-1), mais certainement pas l’espoir de décrocher une qualification historique en demi-finales de la Ligue Europa Conférence. C’était pourtant mal parti, puisqu’il aura suffi de deux coups de pied arrêtés, deux corners, aux Anglais pour faire la différence dans la première heure d’un match disputé et très équilibré. Il y a eu un premier coup de pied de coin écarté, puis un deuxième qui a fait mouche, grâce à la patte de John McGinn et la tête piquée d’Ollie Watkins au second poteau (1-0, 13e), au bout d’un mini temps fort des locaux. Le passeur s’est transformé en buteur après les citrons, après un corner joué à deux et un centre de Leon Bailey, qu’il s’est chargé de reprendre du gauche à l’entrée de la surface en laissant Lucas Chevalier de marbre (2-0, 56e). Il aurait été beaucoup trop frustrant de voir Lille en rester là.

Le mur Martínez

En terre hostile, malgré les chants très audibles des supporters lillois qui avaient traversé la Manche pour l’occasion, le LOSC ne s’est pas caché et n’a pas joué au Petit poucet. Les hommes d’Unai Emery ont souvent pris le soin de laisser le ballon à leurs adversaires, qui sont rentrés au vestiaire à la pause avec un but de retard et quelques regrets. Les Dogues ont eu les meilleures situations, mais ils sont tombés sur un os nommé Emiliano Martinez. Si Pau Torres a éteint la première situation chaude dans la surface avec Jonathan David, le gardien argentin a fait office de mur face aux offensives lilloises, écoeurant tour à tour Edon Zhegrova, Bafodé Diakité et David, qui ont pu croire que le portier prenait toute la place dans sa surface. L’un d’eux aurait sans doute bien voulu le tester sur penalty, mais l’arbitre n’a pas bronché quand Lucas Digne a envoyé un coup de coude a priori involontaire dans le visage de Tiago Santos.

Diakité entretient la flamme

Au-delà du deuxième but encaissé sur un nouveau corner des Villans, il a fallu digérer des frustrations et des tensions pour les Nordistes. On a vu un adjoint de Paulo Fonseca s’accrocher avec un membre du staff d’Emery à l’entracte, et le LOSC revenir sur la pelouse en concédant deux occasions. Avant le break anglais, Chevalier a brillé sur un tir de Bailey et l’arbitre n’a toujours pas désigné le point de penalty, cette fois pour Aston Villa, suite à un tampon de Benjamin André sur Watkins. Il a en revanche fait déprimer les Lillois à l’heure de jeu, quand il a refusé un but à Gabriel Gudmundsson pour un hors-jeu franchement loin d’être évident, même avec le révélateur. L’international suédois avait pourtant transformé une reprise splendide après un centre de Tiago Santos, mais ainsi va le foot en 2024 et cette rencontre qui semblait ne pas pouvoir sourire aux copains de David.

Ils ont eu le mérite de ne rien lâcher et d’insister : Martínez a fait barrage sur la tête plongeante de Gudmunsson, avant d’être sauvé par Watkins quelques minutes plus tard. La récompense est finalement arrivée, en toute logique, sur… un corner ! Angel Gomes a mis le ballon dans la bonne zone, au premier poteau, où a surgi Bafodé Diakité pour caler une tête croisée parfaite (2-1, 84e). Yazıcı aurait même pu glacer Villa Park dans le temps additionnel, mais son pétard est passé à côté de la lucarne et Lille a accepté une défaite à la fois cruelle et pleine d’espoir pour le match retour. Le stade Pierre-Mauroy peut déjà préparer sa tenue de gala.

Aston Villa (4-2-3-1) : Martínez – Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne (Moreno, 74e) – Tielemans (Iroegbunam, 82e), Douglas Luiz – Bailey (Diaby, 74e), McGinn, Rogers (Zaniolo, 65e) – Watkins (Duran, 82e). Entraîneur : Unai Emery.

Lille (4-2-3-1) : Chevalier – Tiago Santos, Diakité (Alexsandro, 86e), Yoro, Ismaily – André, Bentaleb – Zhegrova (Yazıcı, 60e), Haraldsson (Cabella, 78e), Gudmundsson (Gomes, 78e) – David. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Revivez Aston Villa - Lille (2-0)