Un latéral géorgien devient le plus jeune joueur de l’histoire en Coupes d’Europe

Qui n’est toujours pas convaincu par la Ligue Europa Conférence, maintenant ?

Le premier tour de qualification pour la Ligue Europa Conférence entre le club monténégrin du FK Mornar Bar et les Géorgiens du Dinamo Tbilisi a été l’occasion d’écrire l’histoire, ce jeudi soir. Si les locaux ont remporté cette première manche (2-1), c’est surtout la titularisation du tout jeune Saba Kharebashvili qui a retenu l’attention. Âgé de 15 ans, 10 mois et 8 jours, le latéral géorgien est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à prendre part à une compétition de l’UEFA. Il efface ainsi le précédent record de Youssoufa Moukoko et ses 16 ans et 18 jours lors de sa première entrée en jeu en Ligue des champions avec le Borussia Dortmund, en décembre 2020 face au Zénith.

