Patrice Évra condamné à un an de prison avec sursis probatoire

Le Parisien révèle ce vendredi que Patrice Évra a été reconnu coupable, par le tribunal correctionnel des Hauts-de-Seine mardi dernier, des faits d’abandon de famille, entre le 1er mai 2021 et le 28 septembre 2023. Pour cela, l’ancien capitaine de l’équipe de France a été condamné à un an de prison avec sursis probatoire pendant deux ans et à verser 4000 euros à son épouse, Sandra Évra, pour le préjudice moral et 2000 euros pour les frais de procédure. Le parquet de Nanterre a précisé au Parisien que l’ex-Red Devil « a immédiatement fait appel ».

Selon Me Nathalie Dubois, l’avocate de la partie civile contactée par le quotidien, les arriérés de pension alimentaire dus à sa cliente par Évra se chiffreraient à hauteur de 969 000 euros. Ce que conteste l’accusé, via son avocat Me Jérôme Boursican. Ce dernier précise que l’ancien footballeur a interjeté appel, « sachant qu’il a mis à disposition de sa femme un appartement, une maison avec piscine dans le sud de la France et qu’il lui a prêté quasiment deux millions d’euros pour son quotidien. Une somme qu’elle refuse de restituer, raison de ce procès ».

En 2023, il avait déjà été condamné pour injure homophobe.

