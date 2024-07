Coefficients UEFA : un seul club français dans le top 30, l’OL dégringole

Mise à jour.

Alors que la Ligue des champions version 2024-2025 a repris ses droits, l’UEFA a publié les nouveaux classements des clubs européens pour la saison à venir. Pour rappel, celui-ci s’établit sur les points rapportés lors des cinq dernières années, l’exercice 2019-2020 qui avait vu le PSG se hisser en finale de la Ligue des champions et l’OL dans le dernier carré est donc effacé des tablettes. Manchester City, le Real Madrid et le Bayern composent le podium, devant Liverpool et la Roma, qui a ramassé des points en remportant la C4 en 2022 et en disputant la finale de la C3 en 2023.

Sans surprise, le Paris Saint-Germain arrive à la 6e place et perd deux places. Le club de la capitale est le seul représentant français dans le top 30, dans lequel on trouve au hasard le Bayer Leverkusen (11e), West Ham (16e), l’Atalanta (20e) ou encore le Club Bruges (25e) et les Rangers (28e). La deuxième écurie hexagonale est l’OM, 33e, devant Lille (37e) et le Stade rennais (42e). Pour la première fois depuis 1998, l’OL glisse de son côté hors du top 50 et se retrouve à la 70e place, derrière Monaco (65e).

🚨 OFFICIEL ! Le classement UEFA des clubs français pour la saison 2024/2025. 🇫🇷📊 6️⃣ – PSG 3️⃣3️⃣ – OM 3️⃣7️⃣ – LOSC 4️⃣2️⃣ – Stade Rennais 6️⃣5️⃣ – AS Monaco 7️⃣0️⃣ – OL 8️⃣2️⃣ – OGC Nice 1️⃣0️⃣7️⃣ – RC Lens 1️⃣0️⃣8️⃣ – Stade Brestois 1️⃣0️⃣9️⃣ – Toulouse FC 1️⃣1️⃣0️⃣ – FC Nantes — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 12, 2024

Heureusement que Brest va casser la baraque dans la cour des grands cette saison.

Un nouveau record pour Messi dimanche ?