La Ligue des champions a repris !

Un Euro ? Quel Euro ?

Pendant que l’Espagne surclassait la France en demi-finales du Championnat d’Europe, la petite musique de la Ligue des champions retentissait à Gibraltar, Andorre ou en Irlande. Le premier tour préliminaire de qualification pour la plus grande des compétitions européennes – qui met aux prises les champions des plus petites nations du classement UEFA – a débuté ce mardi. Avec parfois des subtilités : le match entre le FK Panevezys et le HJK, par exemple, a vu s’affronter les champions de Lituanie et Finlande de 2023, puisque ces championnats se jouent sur une année civile. Résultat : 3-0 pour les Lituaniens, qui ont pris une nette avance avant le match retour à Helsinki.

Même score fleuve pour The New Saints FC face à Dečić : le champion du pays de Galles (23 points d’avance sur son dauphin, tout de même) n’a pas fait de cadeau à son homologue du Monténégro (avec un doublé pour Brad Young). Le carton de la soirée est à mettre au crédit du FCSB : l’équipe roumaine a étrillé l’AC Virtus, le champion de Saint-Marin : 7-1, avec un joli 5-0 à la mi-temps. Match rugueux entre Hamrun, champion de Malte, et Lincoln, double champion en titre à Gibraltar (où évolue l’éternel Lee Casciaro, qui a joué les vingt dernières minutes de la partie ce mardi malgré ses 42 ans). Lincoln l’a emporté 1-0 après une belle bagarre, puisque deux rouges et sept jaunes ont été sortis.

Le bien nommé FC Ballkani, quant à lui, a peiné à défaire les verrous de Santa Coloma, représentant d’Andorre. Le but de Bernard Karrica à la 90e minute met les Kosovars dans une bonne posture. Enfin, le Vikingur Reykjavik (Islande) n’a pas fait mieux qu’un 0-0 à domicile face aux Shamrock Rovers (Irlande).

Suite des matchs allers ce mercredi, avec du Letton, du Nord-Irlandais, du Bosnien, de l’Albanais…

The New Saints FC : champion du Pays de Galles sans avoir perdu un match