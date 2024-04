The New Saints FC : champion du pays de Galles sans avoir perdu un match

Les Irréductibles gallois.

30 victoires, 2 nuls, 0 défaite et – logiquement – un titre de champion. Les chiffres sont impressionnants mais ne vous y méprenez pas, ce ne sont ni ceux du Bayer Leverkusen 2024, ni ceux des Invincibles d’Arsenal en 2004, mais bien les statistiques du New Saints Football Club. Le représentant de la petite ville de Llansantffraid-ym-Mechain (à vos souhaits), au nord du pays de Galles, qui joue malgré lui chez le voisin anglais d’Oswestry, a remporté une 16e couronne en écrasant la concurrence du championnat national.

The New Saints complete invincible JD Cymru Premier season following a 2-0 victory against Connah's Quay Nomads https://t.co/2TdAuzPdY2 pic.twitter.com/lHQ2Ya6NFU — The New Saints FC (@tnsfc) April 21, 2024

Au-delà des trente victoires acquises en 32 rencontres, la différence de buts est prodigieuse : +99 pour 117 buts marqués et 18 encaissés. Pour l’ultime journée de championnat, The New Saints s’est imposé 2-0 contre son dauphin des Connah’s Quay Nomads et se permett même de lui coller une avance de 33 points au classement. La suite : aller au-delà du 3e tour préliminaire en Coupe d’Europe, un objectif encore jamais atteint par les Britanniques.

À quand un championnat breton ou savoyard qui envoie des représentants en C4 ?