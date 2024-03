L’Ukraine se qualifie pour l’Euro, la Pologne dans le groupe des Bleus

L’Ukraine et la Pologne ont arraché les ultimes tickets pour l’Euro ce mardi, après des succès au bout du suspense face à l’Islande et au Pays de Galles. Résumé.

Ce mardi soir, les trois derniers billets restants pour l’Euro 2024 étaient en jeu. Et si les Géorgiens ont su se saisir de l’un des précieux sésames au nez et à la barbe des Grecs, l’Ukraine, l’Islande, le Pays de Galles et la Pologne luttaient pour décrocher les leurs.

À Wrocław, l’Ukraine a attendu la fin pour retourner l’Islande et valider sa place (2-1). Les Islandais ont pourtant cru faire la différence à la demi-heure. Déjà auteur d’un triplé en demies de ces barrages face à Israël (1-4), Albert Guðmundsson s’est dit que prolonger la dynamique pouvait toujours être utile. Le meneur de jeu islandais s’est ainsi amusé de Ruslan Malinovskyi et Volodymyr Brazhko à l’entrée de la surface, avant de déclencher une frappe rasante du gauche pour ouvrir le score (0-1, 30e).

L’avantage nordique n’a cependant tenu qu’à un fil, puisque les Ukrainiens – pressants – sont parvenus à reprendre le fil de la partie. En pensant d’abord égaliser par Roman Yaremchuk, refroidi par le hors-jeu préalable de Heorhiy Sudakov (41e), puis en revenant à hauteur, grâce à l’enroulé de Viktor Tsygankov (1-1, 54e). Une libération, car dans la foulée, la déferlante jaune a fini de submerger son adversaire, portée par le tir croisé de Mykhaïlo Mudryk à cinq minutes du terme (2-1, 84e) pour envoyer son pays à Berlin.

La Pologne sera dans le groupe des Bleus

Plus au nord, à Cardiff, la Pologne s’est quant à elle accrochée au Pays de Galles pour l’emporter aux tirs au but (0-0, 4 T.A.B. 5). Largement à l’avantage des Gallois, le rythme du match aurait définitivement pu sourire aux hôtes sans un manque de chance certain. L’ouverture du score de Ben Davies, de la tête, a en effet été annulée pour un très léger hors-jeu (44e), avant que Kieffer Moore, omniprésent dans les duels aériens, ne pousse Wojciech Szczęsny à une sublime claquette (49e). Des situations chaudes, qui n’auront pas de suite, jusqu’à la prolongation, puis les tirs au but. Une séance maîtrisée par l’ensemble des acteurs, à l’exception du jeune Daniel James, dont la tentative a été repoussée par Szczęsny. La Pologne ira donc chez le voisin allemand, tandis que le Pays de Galles manquera son premier Euro depuis 2016.

Les résultats :

Ukraine 2-1 Islande

Buts : Tsygankov (54e) et Mudryk (84e) pour les Ukrainiens // Guðmundsson (30e) pour les Islandais

Pays de Galles 0-0 (4-5, TAB) Pologne

Expulsion : Mepham (120e+1) pour les Gallois

