Le match Kryvbas-Shakhtar stoppé à cause des raids russes

La guerre continue, et l’Ukraine en paie les pots cassés.

La menace des raids aériens russes a obligé à interrompre la rencontre de championnat entre Kryvbas et le Shakhtar ce dimanche. Les acteurs ont quitté la pelouse à la 50e minute – alors que le Shakhtar menait 1-0 grâce à Taras Stepanenko – en raison des alertes. La situation n’a pas permis aux joueurs de poursuivre, et le match reprendra donc à une date ultérieure. La préparation de ce duel avait déjà été marquée par le bombardement de l’hôtel où le Shakhtar devait séjourner, à Kryvhi Rih, dans l’oblast de Dnipropetrovsk. Plusieurs personnes avaient perdu la vie dans cette opération. Le club avait malgré tout tenu à se déplacer ce week-end et à disputer la rencontre pour apporter son soutien aux habitants.

🤬 #russiaIsATerroristState 🤬

Kryvbas 🆚 Shakhtar match will be finished on another day.

🚨 The game is postponed due to long air raid alert in Kryvyi Rih and Dnipropetrovsk Oblast 🚨#Shakhtar #KryvbasShakhtar #Ukraine pic.twitter.com/ij4sLM9DPB

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) September 1, 2024