À 58 ans, le plus vieux footballeur pro du monde marque le premier but de sa carrière

Kazuyoshi Miura peut aller se rhabiller.

Mykola Lykhovydov, le véritable plus vieux joueur professionnel au monde d’après Transfermarkt, a inscrit ce dimanche le premier but de sa carrière, à l’âge de 58 ans ! Contre le FK Nyva Ternopil, il a fait parler la poudre en ouvrant le score sur penalty dès la huitième minute de jeu en faveur du Real Pharma Odesa, son club. Son club au sens propre du terme : il en est le propriétaire, le président et même le fondateur (c’est en tout cas lui qui se cache derrière la refonte du club en FC Real Pharma Odessa, en 2010) !

Mykola Lykhovydov (58 ans, 7 mois et 6 jours) joue son premier match de Druha Liha de la saison ! Sa 14e saison dans le monde professionnel 👴🏼 Le plus vieux football professionnel à meme ouvert le score contre Nyva Ternopil-2 ! Inscrivant son premier but en carrière !!!⚽️❤️ pic.twitter.com/LTOe7PvQd4 — 🔱 Football UA 🇺🇦 (@FootbalUA_) September 1, 2024

Le milieu offensif, né le 26 janvier 1966, a commencé sa quatorzième saison d’affilée en Druga Liga, la troisième division ukrainienne. Passé professionnel à 45 ans, le capitaine a profité de sa première titularisation (son 187e match en pro) pour lancer véritablement la saison des siens, défaits lors des trois premières rencontres du championnat.

