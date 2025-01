Guerre en Ukraine : Shevchenko annonce 200 morts dans la communauté du football

Terrible.

Lors d’une interview accordée Il Messaggero, Andriy Shevchenko, la légende du football ukrainien, est revenu sur la guerre entre l’Ukraine et la Russie et ses conséquences. Le Ballon d’or en 2004 est catégorique : depuis le début de ce conflit, plus de 200 membres de la communauté du football sont morts (joueurs, entraîneurs et autres professionnels du sport). Le président de la fédération ukrainienne de football est revenu dans cet entretien sur la difficulté de maintenir les compétitions sportives dans cette crise géopolitique majeure : « La situation en Ukraine est extrêmement difficile en raison de la guerre en cours. Les matchs se déroulent selon des protocoles de sécurité stricts, souvent à huis clos et dans des régions où le risque est minime. » Pour rappel, le Shakhtar Donetsk et le Dynamo Kiev jouent leurs matchs de compétitions européennes en Allemagne, respectivement à Gelsenkirchen et à Hambourg.

« Le football est un symbole d’espoir et de résistance »

Shevchenko a poursuivi en expliquant le rôle important du football dans ce moment tragique : « Nos clubs et équipes nationales participent à des tournois nationaux ou internationaux. Pour nous, le football n’est pas qu’un sport : c’est un symbole d’espoir et de résistance. La Fédération ukrainienne de football fait tout son possible pour soutenir les joueurs, les entraîneurs et les supporters afin de garantir que le football prospère même en ces temps difficiles. »

