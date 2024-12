Shevchenko expose son Ballon d'or en Ukraine

La recherche du bonheur.

Il y a 20 ans, Andriy Shevchenko entrait dans l’histoire. Décembre 2004, une époque où l’AC Milan faisait trembler l’Europe et où l’attaquant ukrainien, tout sourire, soulevait le Ballon d’or. Vingt ans plus tard, ce trophée mythique revient en Ukraine pour une tournée nationale qui fleure bon la nostalgie et l’inspiration.

Dans son histoire, seuls trois Ukrainiens ont eu l’honneur de toucher cet honneur : le virevoltant Oleh Blokhin en 1975, Ihor Belanov en 1986, et bien sûr Shevchenko en 2004. Ce dernier décroche le Graal après une saison exceptionnelle avec l’AC Milan : champion d’Italie, meilleur buteur de Serie A, capitaine charismatique de l’équipe nationale ukrainienne. L’année précédente il avait gagné la Ligue des champions et avait qualifié pour la première fois de son existence l’Ukraine en Coupe du monde. Sacré boulot.

Un rail-trip en or

Tout commence à Kyiv, où le précieux graal sera exposé dans le parc Taras Shevchenko (en référence au poète et non au joueur) du 7 au 15 décembre. Ensuite, c’est à bord d’un train, version rail-trip, que le Ballon d’or traversera le pays, s’arrêtant dans des villes emblématiques comme Kramatorsk, Odessa ou encore la modeste Yahotyn, là où tout a commencé pour Sheva. À chaque étape, le trophée sera exposé dans les gares centrales, accessible à tous selon l’Association ukrainienne de football.

Pour Shevchenko, ce retour du Ballon d’or est bien plus qu’une simple exposition, comme il l’a expliqué : « C‘est l’un des moments les plus excitants de ma carrière. Je suis heureux que le Ballon d’or soit aujourd’hui à Kyiv et qu’il poursuive ensuite son voyage à travers les villes ukrainiennes pour inspirer les enfants à se lancer dans le football. Pour rappeler à tous que l’effort et la persévérance finissent toujours par payer. Et pour prouver que tout est possible si l’on aime vraiment ce que l’on fait. Je crois que le prochain vainqueur ukrainien du Ballon d’or grandit déjà parmi nous. »

Sheva, ce sherpa.

