Gareth Bale va participer au tournoi des célébrités de la Ryder Cup

Football, retraite, golf. In that order !

Il y a des événements qui marquent une vie, comme gagner la Ligue des champions par exemple. Et puis il y a Gareth Bale, fan du putt devant l’éternel, qui réalise certainement un rêve de gosse en participant à la Ryder Cup de Rome. Pour le match des célébrités certes, mais c’est une nouvelle occasion pour le néoretraité de montrer à tout le monde ses talents club en main. Annoncée ce mercredi, sa participation sera, à n’en pas douter, l’une des attractions de la compétition, qui prend place dans la cité éternelle du 29 septembre au 1er octobre.

Representing Team Monty ⚽@GarethBale11 will be teeing it up @marcosimonegolf in the Ryder Cup #AllStarMatch. pic.twitter.com/s6ToHHfync — Ryder Cup (@rydercup) September 6, 2023

Mais le Gallois ne sera pas le seul footballeur de ce tournoi (où l’on retrouvera par ailleurs également le pilote de Formule 1 Carlos Sainz ou encore Novak Djokovic). En effet, Andriy Shevchenko sera de la partie. Le Ballon d’or 2004, qui n’exerce plus de fonction dans le football depuis son passage au Genoa entre fin 2021 et début 2022, a récemment participé à la Kings League de Gerard Piqué et aura une nouvelle opportunité de défendre la cause, lui qui est très investi dans la guerre qui touche actuellement son pays.

Teeing it up in Rome ⚽@jksheva7 is confirmed for the Ryder Cup #AllStarMatch. pic.twitter.com/wxHmG5eZeT — Ryder Cup (@rydercup) September 6, 2023

À quand un affrontement entre Gareth Bale et Stephen Curry sur les greens ?

