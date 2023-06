En fait, il n’y a juste pas d’enjeu.

Invité au micro de BT Sports par ses anciens coéquipiers Jermaine Jenas et Peter Crouch, Gareth Bale a décidé de donner quelques conseils à son ancien adversaire du côté du FC Barcelone, Lionel Messi. Nouveau joueur de l’Inter Miami, en MLS, La Pulga s’apprête en effet à découvrir un championnat dans lequel le Gallois a évolué la saison dernière avant de racrocher les crampons. Avant de commencer son grand jubilé le 21 juillet prochain, l’Argentin a ainsi reçu un message rassurant de la part de l’ancien ailier du Real Madrid : « Si vous perdez un match avec le Real Madrid, c’est synonyme de fin du monde. Vous rentrez chez vous et n’êtes pas content. Aux États-Unis, la notion de défaite est tolérée. La MLS est plus chill. De plus, il n’y a pas de relégation, donc une fois un match perdu, tu passes au suivant. »

Gareth Bale on Lionel Messi's adjustment to MLS 🗣️

'They accept losing a lot better over there, they know how to lose, but when they win they celebrate like they've won the championship—he'll definitely enjoy it'

(via @btsportfootball) pic.twitter.com/B1kh154pMW

— B/R Football (@brfootball) June 21, 2023