Thomas Detry : « Gareth Bale swingue magnifiquement bien »

Gareth Bale est-il aussi impressionnant avec un putt à la main qu’avec un ballon au pied ? C’était très impressionnant de le voir jouer ! C’est incroyable de voir l’un des meilleurs joueurs de foot au monde se mettre au golf. Et il swingue magnifiquement bien ! Le principe du tournoi était que chaque pro jouait avec un amateur. Moi, par exemple, j’étais aux côtés d’un homme d’affaires irlandais assez connu. Donc Gareth Bale n’a pas participé à la compétition officielle, juste en tant qu’amateur. Il jouait plus ou moins le même parcours que les pros. Avec un bon classement final (Gareth Bale a fini 16e sur 151, NDLR).

Comment le décrirais-tu, ce swing ? Très puissant. On connaît Gareth Bale, avec sa bonne carrure. Techniquement parlant, c’est assez parfait. Je n’ai pas encore pu analyser son putting. Mais dans le golf, il n’y a pas que le swing et le putting, il y a aussi les sorties de bunker, tout ce qui va autour, ainsi que l’aspect mental. Le golf n’est pas un jeu conventionnel comme les autres. Je ne sais pas s’il aura du succès dans sa carrière golfique, mais John Rahm (5e golfeur mondial, NDLR) a pris un selfie avec lui en disant qu’il ne savait pas comment on pouvait être si bon au foot et si bon au golf…

Shevchenko avait essayé de devenir joueur de golf professionnel, mais comme il s’est pris des bonnes raclées, il s’est dit qu’il allait continuer en tant que loisir. Thomas Detry

Plein de sportifs, et même de grands sportifs, ont essayé une autre discipline avec plus ou moins de succès. Comment les accueille-t-on quand on est golfeur professionnel comme toi ? C’est très chouette de voir un gars comme lui qui a plein d’ambition et qui veut se lancer dans un nouveau challenge. On a vu plusieurs grands athlètes se mettre au golf, un sport où tu peux jouer jusqu’à 50, 60, 70 ans… J’ai un exemple avec Andriy Shevchenko avec qui je m’entends assez bien. On est membre du même club à Londres, on joue souvent ensemble. Il avait essayé de devenir joueur de golf professionnel, mais comme il s’est pris des bonnes raclées, il s’est dit qu’il allait continuer en tant que loisir.

Quelle qualité de footballeur pourra le plus servir à Gareth Bale dans le golf ? Chaque athlète a ce truc en lui, cette persévérance, cette patience. Shevchenko, quand il me parlait de sa carrière, j’ai compris qu’il était chirurgical dans tout ce qu’il faisait… Chaque détail était primordial. Dans le golf, c’est encore plus important que dans d’autres sports. C’est ça qui fait que les gars sont aussi bon.

Gareth Bale enchaînant eagle et birdie chez les pros, c’est imaginable ? Oui, évidemment ! C’est un sport tellement atypique… À 40 ans, une carrière n’est pas terminée, on voit même des gars qui se redécouvrent, qui se recréent une carrière alors qu’ils étaient nulle part quelques années auparavant. C’est un sport surprenant, on ne sait jamais à quoi s’attendre. Et quand on a un footballeur de haut niveau comme Gareth Bale, ça ne m’étonnerait pas du tout qu’il ait les mêmes performances dans le golf. Il n’est pas encore professionnel mais vu qu’il est assez connu, plusieurs tournois vont lui donner des invitations pour qu’il puisse jouer. Je suis curieux de voir comment ça va se passer pour lui.