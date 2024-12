La presse allemande remet en cause l'identité et l'âge de Youssoufa Moukoko

Alerte à la bombe dans la Ruhr.

Ce vendredi, le tabloïd allemand Bild dévoile de nouveaux éléments venant remettre en cause l’identité et l’âge de Youssoufa Moukoko, prêté par Dortmund à Nice cette saison. « Youssoufa Moukoko n’est pas le fils biologique de mon épouse Marie Moukoko et moi-même. Il n’est pas né le 20 novembre 2004 à Yaoundé, au Cameroun, confie celui qui serait en fait le père adoptif du joueur. Il est en réalité né le 19 juillet 2000. Nous l’avons rajeuni de quatre ans. Maintenant, il est officiellement né le 20 novembre 2004. »

Des investigations déjà menées

Selon l’enquête menée par le média allemand à Yaoundé, l’attaquant s’appellerait en réalité Youssoufa Mohamadou et serait donc né le 19 juillet 2000. Ces affirmations seraient corroborées par des documents découverts sur place. Dernier élément troublant : les journalistes de Bild ont découvert que Ousman Mohamadou, qui serait le père biologique, vivait dans une villa située à 10 kilomètres du quartier où Moukouko a grandi.

Ce n’est pas la première fois que l’âge de l’international allemand est remis en question. Pour rappel, il avait signé un contrat avec Nike dès ses 14 ans, rejoignant au passage les U19 du Borussia Dortmund pour devenir le plus jeune joueur à faire son apparition en Youth League. À l’époque, des investigations avaient été menées sur son âge, mais la Fédération allemande de football (DFB) avait démenti les soupçons selon lesquels le joueur aurait en réalité quatre ans de plus que l’âge déclaré sur ses documents officiels.

Si tout cela est vrai, Moukoko ne sera plus éligible à la carte jeune de la SNCF à partir de la mi-juillet. Coup dur.

