Les tribunes ont coûté 12,5 millions d'euros aux clubs allemands

Il faut souffrir pour être beau.

Les supporters allemands ont visiblement confondu stades de football et concerts de Rammstein. Résultat ? 12,5 millions d’euros d’amendes pour inconduite durant la saison 2023-2024, selon la DFB comme le rapporte Die Welt. Entre chants, feux du Bengale et pyrotechnie improvisée, les tribunes allemandes rivalisent avec le 14 juillet, mais l’addition est salée pour les clubs.

Les feux de l’amour

En tête du classement des bad boys : l’Eintracht Francfort, qui décroche le titre de champion avec une facture de 918 950 euros. Derrière, Cologne (725 750 euros) et Kaiserslautern (673 100 euros) complètent ce podium explosif, prouvant que la deuxième division sait, elle aussi, mettre le feu… au portefeuille.

Même en troisième division, ça ne plaisante pas : Sarrebruck et Waldhof Mannheim font péter les scores avec plus de 200 000 euros chacun. Et pour ceux qui pensaient que Hannover 96 ou Hambourg auraient des supporters plus sages, eh bien, ils ont grillé plus de 500 000 euros chacun.

Mais où va tout cet argent ? Heureusement, pas dans la poche du trésorier pour son prochain barbecue. Une bonne partie – environ six millions d’euros – atterrit dans des fondations caritatives liées au football, avec pour objectif de prévenir la violence. C’est beau, non ? L’Eintracht, leader malgré lui, a même versé 614 250 euros pour la bonne cause.

Et si l’ultra était le meilleur des citoyens ?

Fonseca à Milan : mariage raté, divorce rapide