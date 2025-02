Hugo Ekitike prend son pied à Francfort, et coûte désormais un bras

Hugo Boss.

L’Eintracht prépare un gros coup avec Hugo Ekitike. Selon Bild, le club allemand espère encaisser 80 millions d’euros si un concurrent avait la bonne idée de vouloir s’attacher les services de l’attaquant français. Flop à Paris et prêté dans la ville aux saucisses en février dernier, Ekitike avait vu son option d’achat comprise entre 16 et 20 millions d’euros être définitivement levée en avril pour un contrat courant jusqu’à l’été 2029. Mais en spécialiste des belles reventes, avec Randal Kolo Muani et Omar Marmoush parti pour 95 millions d’euros comme derniers faits d’arme, l’actuel troisième de Bundesliga pourrait donc laisser un bon de sortie à son nouveau joyau à l’été 2026 et remplir à nouveau ses coffres.

Un taux de réussite exceptionnel

Très prometteur à Reims, puis décevant lors de son passage à Paris où il ne comptabilisait que 4 buts en 33 matchs, l’international espoir a retrouvé son meilleur niveau en Allemagne. Avec 17 buts en 31 matchs cette saison, dont 12 en Bundesliga, le coéquipier d’Elye Wahi s’impose comme un buteur redoutable. « Il s’intègre parfaitement chez nous et a fait de gros progrès en un an. De plus, il possède déjà un taux de réussite exceptionnel », s’enthousiasme Markus Krösche, directeur sportif de l’Eintracht. « Il a le potentiel pour devenir l’un des meilleurs attaquants d’Europe. »

Faudra bien conserver l’Ekitike de caisse.

Elye Wahi : « Je suis un bon attaquant et je vais le prouver »