S’abonner au mag
  • Bundesliga
  • J6
  • Eintracht Francfort-Bayern Munich (0-3)

Harry Kane et Luis Díaz s’occupent de Francfort

JF
Harry Kane et Luis Díaz s’occupent de Francfort

Eintracht Francfort 0-3 Bayern Munich

Buts : Díaz (1e et 84e) et Kane (27e) pour les Bavarois

La Bayern prend le large.

Alors que ses poursuivants ont fait du surplace, le Bayern est déjà dans un fauteuil. Tranquille vainqueur de l’Eintracht à Francfort, le Bayern Munich s’est imposé 3-0 et continue son début de saison canon avec une sixième victoire en six matchs. Les hommes de Vincent Kompany n’ont pas mis longtemps à se mettre sur de bons rails, puisqu’ils ont d’entrée profité d’une erreur de la défense des locaux sur un mauvais dégagement pour ouvrir le score dès la première minute de jeu, par l’intermédiaire de Luis Díaz, qui réussit des débuts tonitruants en Bavière (5 buts et 4 passes en championnat déjà).

En cannes, le Colombien s’est même offert un doublé en fin de rencontre d’une grosse sacoche du gauche. Entre-temps, Francfort a bien cru égaliser à un partout sur une merveille de frappe du Français Jean-Mattéo Bahoya, mais son but a été refusé pour une main préalable de Ritsu Doan. La suite ? C’est évidemment un but de l’infatigable Harry Kane, auteur d’une frappe téléguidée du plus bel effet. À 2-0 à la pause, les jeux étaient déjà faits et le gros raté de Serge Gnabry ou le poteau de Kane, sur un gros raté là aussi, n’ont rien changé au cours d’un match qu’ont commencé les Français du Bayern, Michael Olise, Dayot Uoamecano et Sacha Boey.

Le Bayern, seul sur sa planète Bundesliga.

Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?

JF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

03
Revivez Metz-Marseille (0-3)
Revivez Metz-Marseille (0-3)

Revivez Metz-Marseille (0-3)

Revivez Metz-Marseille (0-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!