Harry Kane et Luis Díaz s’occupent de Francfort

Eintracht Francfort 0-3 Bayern Munich

Buts : Díaz (1e et 84e) et Kane (27e) pour les Bavarois

La Bayern prend le large.

Alors que ses poursuivants ont fait du surplace, le Bayern est déjà dans un fauteuil. Tranquille vainqueur de l’Eintracht à Francfort, le Bayern Munich s’est imposé 3-0 et continue son début de saison canon avec une sixième victoire en six matchs. Les hommes de Vincent Kompany n’ont pas mis longtemps à se mettre sur de bons rails, puisqu’ils ont d’entrée profité d’une erreur de la défense des locaux sur un mauvais dégagement pour ouvrir le score dès la première minute de jeu, par l’intermédiaire de Luis Díaz, qui réussit des débuts tonitruants en Bavière (5 buts et 4 passes en championnat déjà).

Harry Kane becomes the first player in HISTORY to score 11 goals in the first six games of a Bundesliga season 🤩 pic.twitter.com/aiOSwpFro3 — Sky Sports (@SkySports) October 4, 2025

En cannes, le Colombien s’est même offert un doublé en fin de rencontre d’une grosse sacoche du gauche. Entre-temps, Francfort a bien cru égaliser à un partout sur une merveille de frappe du Français Jean-Mattéo Bahoya, mais son but a été refusé pour une main préalable de Ritsu Doan. La suite ? C’est évidemment un but de l’infatigable Harry Kane, auteur d’une frappe téléguidée du plus bel effet. À 2-0 à la pause, les jeux étaient déjà faits et le gros raté de Serge Gnabry ou le poteau de Kane, sur un gros raté là aussi, n’ont rien changé au cours d’un match qu’ont commencé les Français du Bayern, Michael Olise, Dayot Uoamecano et Sacha Boey.

Le Bayern, seul sur sa planète Bundesliga.

