S’abonner au mag
  • Bundesliga
  • J6
  • Mutliplex

Dortmund et Leipzig se neutralisent, Leverkusen se rapproche du podium

JF
Partager
102
Dortmund et Leipzig se neutralisent, Leverkusen se rapproche du podium

Des débuts en fanfare avant un multiplex assez calme.

Une fois n’est pas coutume, samedi après-midi relativement tranquille en Bundesliga, où l’on n’a pas assisté à un festival de buts. Pourtant, après sept minutes, on avait déjà vu trois équipes ouvrir le score. Le fait est que le rythme est bien vite redescendu, que le choc du haut de tableau n’a pas trouvé vainqueur et que Leverkusen a refait un peu de son retard sur le podium. Au Westfalenstadion, le Borussia Dortmund (2e) et Leipzig (3e) n’ont effectivement pas réussi à se départager et partagent les points (1-1). Si les visiteurs ont rapidement ouvert le score, Yan Couto s’est offert un premier but en Bundesliga pour remettre tout le monde à égalité, avant que le score ne bouge plus.

Un résultat nul qui profite au Bayer Leverkusen, qui, après un début de saison délicat avec une seule victoire sur ses quatre premiers matchs, enchaîne une deuxième victoire consécutive grâce à son succès face à l’Union Berlin (2-0). Lucas Vázquez a délivré sa première passe décisive pour Ernest Poku, avant que le gardien de l’Union n’offre le second but de la rencontre à Christian Michel Kofane sur une grosse boulette.

En deuxième partie de tableau, Augsburg (13e) s’est imposé à domicile face à Wolfsburg (14e) (3-1). Si le VfL a réduit la marque après l’heure de jeu, les locaux se sont fait plaisir et passent devant leurs rivaux du jour au classement, pour un petit point, tout en mettant fin à une affreuse série de cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues. Un peu plus haut, en milieu de tableau, Wolfsburg (11e) l’emporte sur la plus petite des marges (1-0), contre St. Pauli (9e). Il a suffit d’un but de Samuel Mbangula dès la deuxième minute de jeu pour faire la différence et offrir les trois points à l’ancienne maison de Johan Micoud.

  Augsburg 3-1 Wolfsburg

Buts : Banks (3e), Komur (51e) et Fellhauer (63e) pour le FCA // Daghim (65e) pour le VfL

  Bayer Leverkusen 2-0 Union Berlin

Buts : Poku (33e) et Kofane (49e) pour les Werkself Pillendreher

  Borussia Dortmund 1-1 RB Leizpig

Buts : Couto (23e) pour le BvB // Baumgartner (7e) pour le RBL

Werder Brême 1-0 St. Pauli

But : Mbangula (2e) pour Die Werderaner

Le président de Leverkusen veut plafonner les salaires pour freiner la Premier League

JF

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, ouvert ce lundi 8 septembre, devra permettre de juger. Retrouvez notre enquête fleuve sur cette affaire.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

03
Revivez Metz-Marseille (0-3)
Revivez Metz-Marseille (0-3)

Revivez Metz-Marseille (0-3)

Revivez Metz-Marseille (0-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!