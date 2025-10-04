Dortmund et Leipzig se neutralisent, Leverkusen se rapproche du podium

Des débuts en fanfare avant un multiplex assez calme.

Une fois n’est pas coutume, samedi après-midi relativement tranquille en Bundesliga, où l’on n’a pas assisté à un festival de buts. Pourtant, après sept minutes, on avait déjà vu trois équipes ouvrir le score. Le fait est que le rythme est bien vite redescendu, que le choc du haut de tableau n’a pas trouvé vainqueur et que Leverkusen a refait un peu de son retard sur le podium. Au Westfalenstadion, le Borussia Dortmund (2e) et Leipzig (3e) n’ont effectivement pas réussi à se départager et partagent les points (1-1). Si les visiteurs ont rapidement ouvert le score, Yan Couto s’est offert un premier but en Bundesliga pour remettre tout le monde à égalité, avant que le score ne bouge plus.

Un résultat nul qui profite au Bayer Leverkusen, qui, après un début de saison délicat avec une seule victoire sur ses quatre premiers matchs, enchaîne une deuxième victoire consécutive grâce à son succès face à l’Union Berlin (2-0). Lucas Vázquez a délivré sa première passe décisive pour Ernest Poku, avant que le gardien de l’Union n’offre le second but de la rencontre à Christian Michel Kofane sur une grosse boulette.

En deuxième partie de tableau, Augsburg (13e) s’est imposé à domicile face à Wolfsburg (14e) (3-1). Si le VfL a réduit la marque après l’heure de jeu, les locaux se sont fait plaisir et passent devant leurs rivaux du jour au classement, pour un petit point, tout en mettant fin à une affreuse série de cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues. Un peu plus haut, en milieu de tableau, Wolfsburg (11e) l’emporte sur la plus petite des marges (1-0), contre St. Pauli (9e). Il a suffit d’un but de Samuel Mbangula dès la deuxième minute de jeu pour faire la différence et offrir les trois points à l’ancienne maison de Johan Micoud.

Augsburg 3-1 Wolfsburg

Buts : Banks (3e), Komur (51e) et Fellhauer (63e) pour le FCA // Daghim (65e) pour le VfL

Bayer Leverkusen 2-0 Union Berlin

Buts : Poku (33e) et Kofane (49e) pour les Werkself Pillendreher

Borussia Dortmund 1-1 RB Leizpig

Buts : Couto (23e) pour le BvB // Baumgartner (7e) pour le RBL

Werder Brême 1-0 St. Pauli

But : Mbangula (2e) pour Die Werderaner

Le président de Leverkusen veut plafonner les salaires pour freiner la Premier League