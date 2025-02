City a dépensé cet hiver autant que les 19 autres clubs de Premier League réunis

Un coup de mou ? Tiens, 200 millions.

Pendant que la plupart des clubs anglais se contentaient de racler les fonds de tiroirs, Manchester City a fait péter le chéquier. 207 millions d’euros dépensés, presque autant que les 19 autres clubs de Premier League réunis qui eux ont dépensés 211 millions d’après la BBC. Une folie ? Oui mais une nécessité pour relancer une saison qui écorche la tête de Pep Guardiola.

Plan de relance

Avec cette orgie de dépenses, City s’offre la deuxième plus grosse fenêtre hivernale de l’histoire, juste derrière Chelsea et ses 330 millions d’euros de 2023. Alors que Guardiola tentait de bricoler avec son effectif, la direction a sorti la sulfateuse. Omar Marmoush (71 M€) quitte Francfort, Vitor Reis (35,6 M€) débarque de Palmeiras, Abdukodir Khusanov (40,4 M€) quitte Lens, et juste avant le gong, City s’offre un dernier kiff : Nico González, arraché à Porto pour 60 millions d’euros, pile sur sa clause libératoire.

De l’autre côté des Pyrénées, c’est un tout autre délire. Le mercato hivernal de la Liga ? 25,13 millions d’euros dépensés en tout et pour tout, autant dire une broutille. En Ligue 1, ça bouge selon Ouest France avec un peu plus avec 170 M€ de dépenses, dont 70 M€ rien que pour Khvicha Kvaratskhelia au PSG. Mais les clubs français ont surtout fait du chiffre en caisse : 259 M€ encaissés, notamment grâce à Abdukodir Khusanov (de Lens à City) et Xavi Simons (du PSG à Leipzig 50M€ hors-bonus) pour un total de 90 patates juste pour ces deux opérations.

Quand t’as mal au crâne tu prends une moitié de doliprane, Pep, lui, prend un quart de milliard.

