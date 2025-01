Une pépite brésilienne signe à Manchester City

Un nouveau Brésilien à City.

C’était en pourparlers ces derniers jours, c’est désormais officiel : Vitor Reis signe à Manchester City en provenance de Palmeiras. Les Citizens ont présenté le jeune défenseur brésilien dans la foulée de l’annonce de Khusanov. Environ 35 millions d’euros ont été dépensés pour s’offrir Reis, portant le montant total à environ 85 millions d’euros pour le futur de la défense centrale des Skyblues.

Un style similaire à John Stones ?

Entre Khusanov, 20 ans, et Vitor Reis, 19 ans, Manchester City répond à ses besoins immédiats tout en pensant également à l’avenir de son effectif. Le Brésilien était courtisé par de nombreuses grosses écuries européennes.

The Athletic définit son style de jeu comme similaire à celui de John Stones, dominé par son calme et sa lucidité. L’ex-joueur de Palmeiras s’est dit excité à l’idée de travailler avec Pep Guardiola dans sa vidéo de présentation : « Pep est le meilleur entraîneur du monde. J’ai toujours rêvé de jouer sous ses ordres, et maintenant je suis ici. »

Et s’il est amateur de vin rouge, il peut toujours se tourner vers José Mourinho.

