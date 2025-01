Quand Emmanuel Petit enterre Pat Rice par erreur

Quand Petit enfile le costume de la faucheuse.

Lundi soir sur Sky Sports, Emmanuel Petit a vécu un moment gênant en direct. Invité à décrypter Chelsea-Wolverhampton, l’ancien Gunners a profité d’une discussion nostalgique avec Jamie Carragher pour évoquer son passage à Arsenal. Mais en rendant hommage à l’entraîneur Pat Rice – croisé en qualité d’adjoint lors de son passage à Highbury – , légendaire défenseur et coach d’Arsenal : « Repose en paix, Pat. » De grands mots employés par Petit, pour un homme qui est bel et bien à 75 ans toujours vivant.

Heureusement, le présentateur David Jones a rectifié le tir : « Bonne nouvelle, Pat Rice vous salue, il est bien vivant. » Une boulette qui a provoqué les rires du studio et des excuses immédiates d’un Petit visiblement gêné : « Je suis désolé ! Désolé, Pat. Je suis confus. Je suis vraiment désolé, Pat. J’ai fait une erreur, désolé. »

#Petit just said rest in peace to Pat Rice… have I missed something!? #Arsenal pic.twitter.com/tNo4n9qFzK

— Christopher Price (@ChrisPrice_86) January 20, 2025