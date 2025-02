Le drôle de surnom donné à Declan Rice par ses coéquipiers d’Arsenal

Les Canonniers ont désormais leur cavalerie.

Si ce n’est l’élimination en League Cup contre Newcastle (2-0), tout roule en ce moment pour Arsenal. Le club londonien est deuxième de Premier League et directement qualifié pour les huitièmes de finale de C1. L’un des grands artisans de cette bonne saison en cours se nomme Declan Rice, qui a d’ailleurs hérité d’un surnom étonnant de la part de ses coéquipiers.

Le cheval des Gunners

Depuis peu, le milieu de terrain de 26 se fait surnommer « The Horse » (le cheval, en français) par ses pairs. Un nouveau surnom qui ne semble pas le déranger. « C’est positif. Oleksandr Zinchenko a commencé, puis Jorginho l’a suivi – maintenant tout le monde m’appelle comme ça », a-t-il déclaré au Sun. Rice explique que ce surnom vient de son endurance et de son volume de jeu. « C’est parce qu’ils pensent que je peux courir toute la journée, que je suis athlétique, que j’ai la capacité de repartir, que je suis endurant et disponible pour l’équipe. »

Arsenal aura en effet bien besoin de son milieu de terrain ce mois-ci, avec trois matchs de championnat à Leicester, contre West Ham, puis du côté de Nottingham, les 15, 22 et 26 février prochains, avant d’enchaîner un double choc Manchester United-Chelsea début mars. Avec entre-temps un huitième de finale de C1 (soit Juventus, AC Milan, Feyenoord ou PSV).

Avec un tel programme, The Horse n’a sûrement pas fini d’avaler les kilomètres.

