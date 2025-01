Confiant avant le choc.

La Ligue des champions offre ce mercredi un duel électrique entre le PSG et Manchester City. Deux équipes au bord du précipice dans leur groupe, mais Luis Enrique n’a pas l’intention de se laisser impressionner par les hommes de Pep Guardiola.

Motivé avant la bataille

Interrogé en conférence de presse, le coach parisien s’est montré à la fois confiant et lucide : « Demain, c’est un match particulier. Je vais croiser un ami avec qui j’ai partagé de nombreuses années. Ce qui nous rapproche, Pep et moi, c’est notre idée du football. » Sans Kvaratskhelia – qui ne peut pas être qualifié –, le PSG comptera sur Ousmane Dembélé pour dynamiter les Citizens. « Il faut mettre un peu de folie, jouer à l’instinct, tout en restant discipliné », a insisté l’entraîneur espagnol. Et sur un Parc des Princes qui devrait rugir à chaque offensive parisienne : « Nous aimons attaquer, mais nous devons être meilleurs que l’adversaire dans tous les compartiments. Avec notre attitude et le soutien des supporters, je suis convaincu qu’on verra une version très puissante du PSG demain. »

🎙️ Pep Guardiola 🔵⚪️ va-t-il une nouvelle fois innover en vu du match crucial face au PSG ce mercredi, pour le compte de la 7e journée de la phase de ligue de Champions League ? 🤔 🗣️ La réponse de Luis Enrique 🔴🔵 : « Je pense que Pep a innové pendant toute sa carrière, et… pic.twitter.com/mHWdhaHMEP — Dounia Mesli (@Mesli_Dounia) January 21, 2025

Les retrouvailles aux portes de l’enfer.

Luis Enrique-Pep Guardiola : une relation en cinq matchs