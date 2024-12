L’Union Berlin se sépare de son entraîneur

Pas vraiment l’union sacrée en cette fin d’année.

Actuellement 12e de Bundesliga avec 17 points, l’Union Berlin a décidé de limoger son entraîneur Bo Svensson (45 ans) avec effet immédiat, comme le club l’a annoncé via un communiqué ce vendredi. Arrivé sur le banc des Eiserne l’été dernier, l’entraîneur danois paye les résultats en dents de scie du club de la capitale depuis le début de saison, et doit déjà faire ses valises.

Union start the new year with a new coach. Thank you, Bo!https://t.co/0YrHsCagkT

— 1. FC Union Berlin (English) (@fcunion_en) December 27, 2024