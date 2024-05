Un entraîneur danois intronisé par l'Union Berlin

À Berlin, le temps sera Bo en 2024-2025.

L’Union Berlin a officialisé l’arrivée de Bo Svensson sur son banc à partir du 1er juillet. L’entraîneur danois succède au coach intérimaire, Marco Grote, nommé au début du moi de mai. À 44 ans, il connaît bien la Bundesliga puisqu’il y a joué puis entraîné. Il était sans club depuis sa démission de Mayence en novembre 2023. Svensson y retrouvera deux compatriotes : Frederik Rönnow et Mikkel Kaufmann, respectivement gardien et avant-centre. Il devient d’ailleurs le sixième Danois à signer dans le club berlinois, après Jakob Busk, Kristian Pedersen, Marcus Ingvartsen et les deux cités au-dessus encore au club.

Dans le communiqué publié par l’Union Berlin, Dirk Zingler, le président du club, s’est réjoui de l’arrivée du Danois : « Nous avons décidé de prendre un nouveau départ sportif cet été et nous sommes convaincus que Bo Svensson est un entraîneur qui convient bien à notre club. Je suis sûr qu’il pourra faire en sorte que nous jouions un bon rôle en Bundesliga. » L’Union Berlin a terminé la saison à la 15e place, évitant de justesse le barrage pour le maintien à la différence de buts avec Bochum, grâce à un but dans le temps additionnel de la dernière journée.

Neustart im Sommer: Herzlich willkommen bei Union, Bo! 🤝#fcunion — 1. FC Union Berlin (@fcunion) May 23, 2024

On souhaite beaucoup de BO-nheur à l’Union Berlin !