Pronostic Augsbourg Union Berlin : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Augsbourg solide à domicile face à l’Union Berlin

Augsbourg est l’une des satisfactions de la saison en Bundesliga. Le FCA occupe actuellement la 7e place du championnat avec 6 points de retard sur la dernière place qualificative pour une compétition européenne, occupée par l’Eintracht Francfort. Avec 13 points de plus que le 1er relégable, Augsbourg est tranquille pour le maintien, devrait jeter toutes ses forces pour tenter de recoller à l’Eintracht. Le week-end dernier, les Fuggerstädter ont réalisé une mauvaise opération en s’inclinant contre Hoffenheim (3-1) qui a mis fin à une série de 5 journées sans la moindre défaite. Dans son stade, Augsbourg est performant puisqu’il a seulement perdu à 3 reprises : face aux deux premiers le Bayer et le Bayern, et plus surprenant contre Darmstadt. Jess Thorup, le coach danois, s’appuie sur la réussite de Demirovic, auteur de 15 réalisations depuis l’entame de saison.

13e, l’Union Berlin a connu une première partie de saison très compliquée qui avait poussé le club à se séparer d’Urs Fischer. Depuis l’arrivée de Bjelica, l’Union a relevé la tête puisqu’elle possède 6 points de plus que le premier relégable. Nettement plus régulier au niveau des résultats, le club berlinois avait battu le Werder avant de tenir tête à l’Eintracht Francfort. Le week-end dernier, les Berlinois ont résisté face à une formation du Bayer qui se dirige vers le titre (0-1). L’Union a craqué avant la pause en concédant un penalty et avec l’expulsion de Gosens. Pas encore assuré de se maintenir, l’Union doit prendre des points lors de ce déplacement à Augsbourg. Au sein du club berlinois, on retrouve les Volland, Tousart, Aaronson ou Rani Khedira. A domicile, Augsbourg affiche des résultats intéressants et devrait assurer au moins le point du nul.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

