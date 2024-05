L’Union Berlin se sépare de Nenad Bjelica à deux matchs de la fin de saison

Le mur de Berlin à deux doigts de tomber.

L’Union Berlin a annoncé ce lundi se séparer de son entraîneur, Nenad Bjelica, ainsi que du reste de son staff. Nommé en novembre 2023, l’ancien milieu de terrain croate n’est pas parvenu à assurer définitivement le maintien du club de la capitale. Alors qu’il ne reste que deux matchs à disputer, l’Union pointe aujourd’hui à la quinzième place de Bundesliga, ne comptant qu’une unité d’avance sur Mayence, premier barragiste. Les Berlinois n’ont remporté qu’une seule rencontre depuis le mois de mars et ont encore été battus ce week-end par Bochum (3-4), concurrent direct au maintien.

C’est Marco Grote qui prendra place sur le banc pour les dernières rencontres de la saison. Entraîneur des U19 du club depuis 2022, le quinquagénaire a déjà occupé le poste d’intérimaire durant une dizaine de jours après l’éviction de son coach historique, Urs Fischer, en novembre. « Je me réjouis de cette mission et je suis convaincu que nous parviendrons à nous maintenir, a déclaré Grote dans le communiqué du club. Je connais bien notre équipe et je sais qu’en unissant nos forces, nous serons en mesure d’obtenir les points nécessaires. »

Marco Grote führt Unions Bundesliga-Mannschaft in den Saisonendspurt. Nenad Bjelica und sein Trainerteam wurden am heutigen Montag freigestellt. #fcunion — 1. FC Union Berlin (@fcunion) May 6, 2024

De la C1 à la deuxième division allemande en une saison, on n’est pas très loin de la chute libre.