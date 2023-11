L’Union Berlin se sépare de son coach historique

La fin de l’Union sacrée.

Mal en point en championnat, puisqu’elle pointe à la dernière place après 11 journées (six points seulement) et est dernière de son groupe en Ligue des champions, l’Union Berlin a décidé de se séparer de son entraîneur, Urs Fischer, comme annoncé ce mercredi. C’est la fin d’une collaboration de cinq ans, qui aura vu le technicien décrocher une montée en première division, la première de l’histoire du club, dès 2018, avant de se qualifier en Coupe d’Europe lors des trois dernières saisons, arrachant même la qualification en Ligue des champions l’an passé. Avec 13 défaites en 14 matchs, et aucune victoire depuis le mois d’août, il y avait urgence pour les coéquipiers de Leonardo Bonucci et Lucas Tousart.

Gemeinsame Entscheidung nach fünf erfolgreichen Jahren: Urs Fischer und Union beenden die Zusammenarbeit. #fcunion — 1. FC Union Berlin (@fcunion) November 15, 2023

Le club berlinois évoque dans un communiqué une « décision commune », alors que son adjoint Markus Hoffmann quitte aussi l’encadrement de l’équipe. C’est l’entraîneur des moins de 19 ans du club, Marco Grote, qui assurera l’intérim jusqu’à nouvel ordre. En parlant de Fischer, le 1.FC Union Berlin y évoque « l’entraîneur le plus titré de tous les temps » dans l’histoire du club, alors qu’il a dirigé 224 rencontres, sans pour autant remporter physiquement de trophée. Dirk Zingler, président de l’Union, a tenu à lui rendre un dernier hommage : « Sa personnalité et son travail réussi ont façonné notre club ces dernières années et nous ont ouvert de nombreuses nouvelles opportunités. […] Pour moi et certainement pour toute la famille Union, c’est un moment très triste. »

Toutes les belles histoires ont une fin, mais avec une telle série négative, l’issue devenait inévitable.

