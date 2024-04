Pronostic Union Berlin Bayer Leverkusen : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leverkusen se rapproche encore du titre en battant l’Union Berlin

Après une période très compliquée, l’Union Berlin est enfin sortie de la zone rouge et n’est pas loin d’avoir assuré son maintien même si les résultats ne sont pas exceptionnels. Ce sont probablement les deux derniers résultats qui sont venus pratiquement les mettre hors de danger, d’abord la victoire contre le Werder (2-1) puis le bon nul ramené de Francfort (0-0). Pour recevoir le leader, l’équipe est quasiment au complet, car seuls les joueurs moyennement importants Busk, Haberer et Roussillon sont sur le flanc. En revanche, l’important piston Gosens sera bien présent (6 buts, 1 passe en Bundes), tout comme les nombreux attaquants pas pour autant décisifs Aaronson (2 buts), Hollerbach (3 buts), Volland (2 buts, 3 passes), Vertessen (1 but, 2 passes) ou encore Kaufmann (1 but).

Leverkusen va décrocher le titre mais ce n’est une question de temps. La victoire contre Hoffenheim le week-end dernier a porté l’avance des hommes d’Alonso à 13 points sur le dauphin Bavarois. A noter également que les Allemands peuvent rejoindre le cercle fermé des équipes invaincues sur une saison toutes compétitions confondues et sont toujours en lice pour le triplé, qualifiés en finale de Coupe d’Allemagne et quarts de finaliste de C3. L’équipe type sera au grand complet ce week-end puisque le buteur qui a fait sensation au début de saison Boniface (14 buts, 8 passes en 24 matchs) a fait son retour et pourrait même débuter. Il sera soutenu par plusieurs joueurs clé du dispositif, notamment les pistons Grimaldo (11 buts, 15 passes TCC) et Frimpong (12 buts, 10 passes) et le crack Wirtz (13 buts, 17 passes TCC). La victoire est une formalité contre une équipe de l’Union Berlin qui n’est pas au niveau mais qui n’est plus vraiment menacé par la zone rouge. Pour fêter son retour, le Nigérian Boniface va être mis dans de bonnes conditions pour marquer par les joueurs cités précédemment.

