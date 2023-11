Pronostic Bayer Leverkusen Union Berlin : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Bundesliga

Leverkusen enfonce l’Union Berlin

Le Bayer Leverkusen fait un début de saison monstrueux sur la scène nationale comme sur la scène européenne, tout simplement invaincu avec un seul match nul (contre le Bayern 2-2). L’équipe dirigée par Xabi Alonso occupe très logiquement la tête du classement en Bundesliga avec 28 points pris sur 30 possibles. Même constat en C3, où les Allemands sont leaders de leur poule avec 12 points en 4 journées. Ils ont d’ailleurs battu à l’extérieur Qarabag ce jeudi (0-1) pour continuer leur série de 11 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Contre l’Union Berlin, Leverkusen devra faire sans les défenseurs Arthur et Tapsoba, le milieu Palacios, déjà absent cette semaine en C3, et l’attaquant Schick qui a rechuté. Mais Xabi Alonso pourra compter sur ses hommes forts de ce début de saison, à commencer par le jeune Wirtz (3 buts, 4 passes), l’excellente recrue estivale Hofmann (5 buts, 4 passes), et l’ancien d’Arsenal Granit Xhaka. Les latéraux Frimpong (3 buts, 5 passes) et Alex Grimaldo (5 buts, 3 passes décisives) sont des piliers de l’équipe et devraient démarrer dimanche. Pour finir, le redoutable attaquant nigérian Boniface (7 buts, 5 passes en Bundesliga), buteur ce jeudi contre Qarabag, pourrait bien y aller de son but ce week-end.

Pourtant très intéressante lors du dernier exercice et après avoir bien démarré cette saison, l’Union Berlin est en train de s’effondrer depuis quelques semaines. Cette semaine, les Berlinois ont mis fin à une série noire de 12 défaites de suite toutes compétitions confondues, en ramenant un bon point de Naples en C1 mercredi (1-1). 16e sur 18 de Bundesliga, le club de la capitale a récemment perdu contre Stuttgart (0-3), le Werder Brême (2-0) et l’Eintracht Francfort (0-3) en championnat. Pour ne rien arranger, plusieurs joueurs ne feront pas le déplacement chez le leader, a priori le blessé de longue durée Laurenz Dehl, le milieu hongrois Andras Schafer, et le défenseur cadre Doekhi. Urs Fischer pourra malgré tout aligner ses joueurs clés, notamment le piston gauche international allemand Gosens et l’attaquant Kevin Behrens, meilleurs buteurs de l’équipe cette saison (4 buts chacun), qui ont démarré sur le banc mercredi. On retrouvera également le jeune Ivoirien Fofana, prêté par Chelsea, qui a permis aux siens de ramener le point du nul de Naples en Ligue des champions. Malgré ce point de l’espoir ramené d’Italie, il va être compliqué de se relancer pour de bon contre une équipe de Leverkusen qui écrase tout sur son passage. Les hommes d’Alonso ne devraient faire qu’une bouchée d’une équipe en manque cruel de confiance.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

