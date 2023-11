Leverkusen roule sur l'Union Berlin et repasse devant le Bayern

Leverkusen 4-0 Union Berlin

Buts : Grimaldo (23e), Kossounou (57e), Tah (73e), Tella (83e)

Bay Bay !

Délogé de la première place par le Bayern samedi, le Bayer a repris le trône de la Bundesliga en imposant sa loi à l’Union Berlin ce dimanche (4-0). Pas aidés par la sortie de Leonardo Bonucci sur blessure, les visiteurs ont énormément subi. Victor Boniface n’est pas passé loin de faire mouche du pied droit (11e). Son acolyte Florian Wirtz a buté sur Frederik Rønnow (12e), comme Jeremie Frimpong (26e), mais les efforts de Leverkusen ont porté leurs fruits lorsque le pressing de Wirtz a permis à Alejandro Grimaldo d’appuyer sur la gâchette à la limite de la surface. Tout juste appelé pour la première fois en sélection, l’Espagnol a visé juste en logeant le ballon dans la lucarne (1-0, 23e).

Odilon Kossounou a logiquement creusé l’écart en reprenant le centre de Jonas Hofmann de la tête (2-0, 57e). Débordés, les Berlinois ont écopé comme ils le pouvaient, à l’image de Jérôme Roussillon, venu dégager le ballon en catastrophe sur sa ligne (58e). Le Bayer a néanmoins ajouté un troisième but par Jonathan Tah, qui a sanctionné la bourde de Jaeckel en fusillant Rønnow (3-0, 73e). Et même un quatrième puisqu’Amine Adli, à peine sorti du banc, s’est offert une passe décisive pour Nathan Tella (4-0, 83e). Le calice jusqu’à la lie pour l’Union, qui enchaîne une neuvième défaite en Bundesliga et glisse à la dernière place. Tout l’inverse de Leverkusen, de nouveau leader grâce à sa seizième victoire en 17 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

On prend de bonnes Xabitudes.

Leverkusen (3-4-2-1) : Hrádecký – Kossounou, Tah, Hincapie – Frimpong (Tella, 81e), Palacios (Andrich, 87e), Xhaka, Grimaldo – Hofmann (Adli, 81e), Wirtz (Mbamba, 87e) – Boniface (Hložek, 87e). Entraîneur : Xabi Alonso.

Union Berlin (3-5-2) : Rønnow – Leite, Bonucci (Knoche, 24e), Jaeckel – Roussillon (Gosens, 79e), Haberer, Kral, Laidouni, Juranovic (Trimmel, 46e) – Fofana (Behrens, 78e), Becker (Aaronson 64e). Entraîneur : Urs Fischer.

