Encore des nouvelles têtes avec la Roja

Chaud chaud chaud Grimaldo !

Avant d’affronter Chypre et la Géorgie, les 16 et 19 novembre prochains, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a dévoilé une nouvelle liste de 25 noms au sein de laquelle on retrouve quelques surprises et de nouvelles têtes à découvrir. Aleix Garcia, parmi les maîtres à jouer du leader Gérone, fait ainsi son apparition, au même titre que Rodrigo Riquelme, qui se fait petit à petit sa place à l’Atlético. Mais la principale nouveauté est à retrouver en défense, du moins sur le papier, puisque Alejandro Grimaldo, très en vue avec le Bayer Leverkusen cette saison (déjà sept buts et cinq passes), fête lui aussi sa première dans le groupe ibérique.

👥 ¿¿REPASAMOS NOMBRES?? Estos son 25 seleccionados de la @SEFutbol para los dos partidos de la semana que viene. 📅 16 de noviembre 🆚 Chipre 📅 19 de noviembre 🆚 Georgia #VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/RyR103jtI9 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 10, 2023

Actuellement blessé, Kepa n’est pas de la partie, alors qu’Aymeric Laporte n’est pas appelé, tout comme Alejandro Baldé. La pépite du Barça Lamine Yamal est de nouveau présente en attaque, aux côtés d’Alvaro Morata notamment. Face aux deux derniers de sa poule, la Roja a l’occasion de décrocher la première place du groupe A, elle qui est actuellement à égalité avec l’Écosse avec 15 points.

Invité surprise de la dernière liste, Bryan Zaragoza disparaît. Normal, après avoir marché sur l’eau en septembre-octobre, il est redevenu un joueur lambda de Grenade (19e de Liga) et totalise la bagatelle de 0 but depuis le dernier rassemblement.

