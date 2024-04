Lamine Yamal pas emballé à l’idée d’aller aux JO

L’expérience Pedri ne séduit pas vraiment.

L’Espagne n’a d’yeux que pour Lamine Yamal depuis plusieurs semaines, alors que le Barcelonais sort d’un rassemblement plus que réussi avec la Roja. Et le jeune prodige semble déjà avoir établi sa liste de priorités pour cet été, et les Jeux olympiques pourraient bien être tout en bas de celle-ci. Dans une interview donnée au Mundo Deportivo, le Barcelonais a été sans langue de bois sur le sujet : « Cela n’aurait pas de sens d’aller aux deux (Euro et Jeux olympiques, NDLR) parce qu’en fin de compte, depuis que j’ai commencé à jouer, j’essaie de ne pas être surchargé et de ne pas trop jouer. Mais il est évident que si je dois y aller, au bout du compte, vous jouez pour l’Espagne et c’est un rêve. […] Mais je pense que la chose la plus importante serait de participer au Championnat d’Europe. »

Relancé à propos de Pedri, qui avait joué les deux compétitions consécutivement en 2021, avant de connaître l’année suivante de nombreuses blessures, Yamal ne cache pas que l’expérience qu’a vécue son partenaire au Barça entre dans sa réflexion. « C’est un exemple de ce qui peut se passer parce qu’il est le seul dont je me souvienne à l’avoir fait », affirme-t-il.

Visiblement, les problèmes pour faire venir les joueurs aux JO ne sont pas exclusivement français.

