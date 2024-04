La FIFA et l’UEFA posent un ultimatum à la fédération espagnole

Qui imagine la Ligue des champions sans le Real et le Barça ?

C’est pourtant ce qu’il pourrait se passer si la situation autour de la fédération espagnole (RFEF) n’est pas rapidement clarifiée. En crise depuis l’affaire Rubiales, l’institution a été placée jeudi dernier sous la tutelle du gouvernement espagnol (via une commission nommée CSD) pour « redresser la grave situation dans laquelle se trouve la RFEF, afin que l’entité puisse entamer une étape de renouvellement dans un climat de stabilité ».

Ce lundi, AS rapporte que la FIFA et l’UEFA ont posé un ultimatum à l’Espagne. Interdisant toute ingérence politique dans les fédérations nationales, les deux instances auraient adressé un courrier à la CSD pour s’enquérir de la nature de la situation. La commission aurait donc jusqu’à vendredi pour répondre aux questions suivantes : « Sur quelle base juridique et/ou factuelle la Commission a-t-elle été nommée ? Quelle est sa composition et qui en a nommé ses membres ? Quel est son mandat exact ? Quels sont ses pouvoirs ? Quelles relations entretient-elle avec les organes décisionnels statutaires de la RFEF ? » Si les réponses ne satisfont pas la FIFA et l’UEFA, la RFEF pourrait être suspendue, ce qui entraînerait l’exclusion de sélections nationales et des clubs espagnols des compétitions (Euro, Ligue des Champions…).

Après des mois dans l’inconnue, cette lettre ressemble à un baiser de la mort pour l’Espagne.