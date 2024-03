Le parquet espagnol requiert deux ans et demi de prison contre Luis Rubiales pour son baiser forcé

Le voleur de baiser derrière les barreaux.

Le parquet a publié ce mercredi la demande des peines pour l’affaire Rubiales. L’ancien président de la Fédération espagnole avait embrassé de force Jenni Hermoso sur la bouche lors de la remise des médailles de la sélection espagnole à la dernière Coupe du monde féminine. Deux ans et demi de prison ont été requis contre Luis Rubiales, avec dans le détail, une année de prison pour « agression sexuelle », et un an et demi pour « délit de coercition ». Les autres accusés, l’ancien sélectionneur Jorge Vilda, le responsable du marketing de la Fédération Albert Luque, ainsi que le directeur de la sélection masculine, Rubén Rivera, sont aussi concernés par le second chef d’accusation, dix-huit mois de prison ayant aussi été requis contre eux.

Il a aussi été demandé que Rubiales soit soumis à deux ans de liberté surveillée après sa peine, ainsi qu’une interdiction de communiquer ou d’approcher Jenni Hermoso dans un rayon de 200 mètres pendant quatre ans. S’il est reconnu coupable, l’ancien joueur devra aussi indemniser la milieu offensive des Tigres à hauteur de 50 000 euros.

Actuellement planqué en République dominicaine, Luis Rubiales est aussi recherché par la gendarmerie espagnole dans le cadre de l’enquête en cours au sujet de la Fédération espagnole de football.

Le sélectionneur espagnol prend la défense d’Álvaro Morata