Il ne fait rien pour arranger son cas.

José Luis Rubiales, ex-président de la fédération espagnole, maintient toujours la même version autour du « baiser volé », qu’il a en réalité imposé à l’internationale espagnole Jenni Hermoso sur le podium du dernier Mondial. Dans une interview sur la chaîne YouTube d’un analyste politique espagnol, parue ce mardi, il se justifie en affirmant que « les joueuses mentent » et que Hermoso était « d’accord ».

Hoy, el machirulo de Luis Rubiales le han concedido una entrevista a Alvise para decir que él es español no ultraderechista y que lo del beso no consentido a Jenni Hermoso fue una cortina de humo para tapar la ley de amnistía. pic.twitter.com/i0jyA3FxkJ — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) December 13, 2023

L’Espagnol, qui a présenté sa démission de la présidence début septembre, donne comme argument que c’était le bon moment pour que les joueuses utilisent cette polémique et se débarrassent de Jorge Vilda, dont elles souhaitaient « couper la tête ». L’ancien joueur de Levante reste persuadé qu’il est victime d’une manœuvre médiatique et politique. « Ce que j’ai vécu pendant deux ou trois mois, c’est la preuve qu’on peut parler d’une chose pour en occulter d’autres, plus importantes », affirme-t-il, sous-entendant que s’il y a eu autant de polémiques, c’était pour pouvoir faire passer le projet de la loi d’amnistie au second plan.

Ce projet de loi proposé par Pedro Sanchez visait à amnistier les indépendantistes catalans, qui avaient illégalement proposé le référendum de la Catalogne en 2017. Le but de ce projet était de récupérer leurs voix pour remporter les élections législatives espagnoles. Puis Rubiales renchérit : « Les médias avaient l’ordre de dire que ce n’était pas consenti », à propos du « baiser forcé ».

Faut-il de nouveau rappeler ce que signifie le consentement ?

