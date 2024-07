Qui veut de Darío Benedetto ?

« Pipa » recherche chaussure à son pied ou tatouage à son cou !

Le CA Boca Juniors a officialisé ce vendredi le départ de Darío Benedetto. L’ancien Marseillais (2019-2022), qui avait coûté 14 millions aux Phocéens, n’a plus joué depuis le 21 avril, lors d’un derby perdu contre River Plate. Il s’agissait de son deuxième passage du côté de Boca (après 2016-2019), où il avait pourtant marqué les esprits avant de rejoindre la Ligue 1.

Comunicado oficial: rescisión contractual de Darío Benedetto. El Club Atlético Boca Juniors ha llegado a un acuerdo con el jugador Darío Benedetto para la rescisión de su contrato con la institución. Luego de conversaciones entre ambas partes se ha definido de común acuerdo… pic.twitter.com/YsW83EMY7t — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 19, 2024

Mais son retour dans la Bombonera n’aura cette fois pas été à la hauteur des attentes (8 buts depuis 2022). Pire, il ne tient plus 90 minutes, rate encore plus que dans le sud de la France et aura surtout brillé hors des terrains, avec des sorties nocturnes à répétition (tout en prétextant être malade). À 34 ans bien tassés, Pipa est désormais libre de tout contrat.

Le Nacional de Montevideo aimerait l’attirer mais devra satisfaire ses émoluments.

