Son 38e anniversaire approche, mais Cavani marque toujours !

EDINSON… CAVANI ! EDIIINSON… CAVANIIII ! EDIIINSOOOOON… CAVANIIIIIIIIIIII !

Contrarié par les Argentinos Juniors (0-0) et l’Unión (1-1) fin janvier, Boca Juniors a retrouvé la victoire contre Huracán dimanche (2-1). Brassard de capitaine autour du biceps, Edinson Cavani a montré la voie à son équipe en marquant d’un coup franc direct dévié par le mur, aux 20 mètres, à la 19e minute. Le dernier but de l’Uruguayen, qui fêtera ses 38 ans le 14 février, remontait au 28 novembre, lors de la demi-finale de coupe perdue contre le Vélez Sársfield. Cette fois, Boca s’est bel et bien imposé, malgré l’égalisation adverse à la demi-heure de jeu, Carlos Palacios inscrivant le but de la gagne avec sang-froid en deuxième période (68e). Prochain objectif : enchaîner dimanche sur la pelouse du Racing.

<iframe loading="lazy" title="Boca Juniors 2 vs. 1 Huracán - Game Highlights | #TorneoApertura2025" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/F1eVErHA6sM?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Tout Edi.

Des fans de Boca et de River rejouent le Superclásico sur GTA