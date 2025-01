Ander Herrera quitte l’Athletic et réalise un rêve

Le rêve bleu et or.

Ander Herrera débarque à Boca Juniors, et l’histoire semblait écrite depuis toujours. À 35 ans, le milieu espagnol met fin à son aventure à l’Athletic Club pour réaliser un de ses rêves : porter le mythique maillot Azul y Oro.

Le rêve de fouler la pelouse de la Bombonera

Présenté en grande pompe par le club argentin, Herrera n’a jamais caché son admiration pour Boca et l’atmosphère unique de la Bombonera. « C’est l’équipe argentine qui me parle le plus, à cause des fans et de l’ambiance. À chaque fois que mon père allait en Argentine, il devait me ramener un maillot de Boca », confie-t-il.

Une passion nourrie aussi par les mots de Diego Maradona, qui l’avait encensé lors de son passage à Manchester United : « Le meilleur à Manchester United, c’est Herrera. » Il retrouvera en tout cas à Boca un ancien coéquipier au PSG, Edinson Cavani.

Une case de plus à cocher dans sa to-do list.

Edinson Cavani sait où il finira sa carrière