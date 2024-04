Piqué en désaccord avec le penalty accordé au Real Madrid durant le Clásico

Pourtant, il était neutre sur la question.

Après la défaite de son ancienne équipe dans le Clásico (3-2), Gerard Piqué est intervenu sur la chaîne Twitch d’Ibai pour commenter les décisions arbitrales qui ont coûté la rencontre aux siens. L’ancien culé est revenu sur le penalty accordé aux joueurs du Real Madrid en première mi-temps. « Pau Cubarsí n’a rien fait, il est resté debout. (Lucas) Vázquez a changé la position de son pied droit pour entrer en collision avec Cubarsí. »

Dommage pour l’ex-défenseur, puisque son avis ne changera rien à la décision finale, le penalty ayant bien été accordé puis transformé par Vinícius Júnior. Concernant la tentative de Lamine Yamal qui a frôlé la ligne de but à la demi-heure de jeu, Piqué avoue avoir « l’impression que le ballon est entré », mais comprend l’absence de confirmation du but sans présence de la goal-line technology dans le championnat. Avec cette nouvelle défaite, le Barça s’éloigne définitivement du titre et accumule 11 points de retard sur les Merengues à six journées de la fin.

Vraiment une sale semaine pour les Blaugranas.