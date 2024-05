Thomas Tuchel descend Kim Min-jae après son mauvais match

A priori, quelqu’un a perdu sa place pour la semaine prochaine.

Si le Bayern Munich a encaissé deux buts du Real Madrid ce mardi en demi-finales de la Ligue des champions (2-2), c’est en grande partie parce que Kim Min-jae s’est craqué à deux reprises. Le défenseur central sud-coréen a d’abord mordu à l’appel contre-appel de Vinícius sur l’ouverture du score, avant de faire tomber Rodrygo dans la surface et provoquer le penalty égalisateur. Une prestation catastrophique qui n’a pas échappé à Thomas Tuchel, pas tendre avec son joueur après la partie… « En tant que défenseur central, ce n’est pas possible. S’il était monté et que quelqu’un d’autre avait couvert dans son dos, alors d’accord. Mais là, il est tout simplement beaucoup trop gourmand. Ce n’est tout simplement pas possible », a pesté le coach bavarois à propos du premier but, au micro de Prime Vidéo.

Vinicius Jr qui délivre le Real Madrid à la 24ème minute, sur le premier tir des Madrilènes ! 😍 Et quelle passe décisive magistrale de Toni Kroos ! 😱#FCBRMA | #UCL pic.twitter.com/SkoigP8mHx — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 30, 2024

Concernant le penalty provoqué sur Rodrygo, Tuchel estime que son défenseur a été « une deuxième fois trop gourmand ». « Dans cette situation, il a la trajectoire intérieure. Et puis sans raison, il libère soudainement cette trajectoire intérieure pour Rodrygo. Il est mieux placé tout le temps de l’action, et au moment où la passe est faite, il se retrouve mal placé », a décrypté l’ex-technicien du PSG. « Et si l’erreur de positionnement se produit, reste au moins sur tes pieds… Ce n’est pas assez intelligent », a même conclu l’Allemand.

C’est inquiétant qu’Upamecano soit derrière Min-jae dans la hiérarchie, non ?