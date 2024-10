Récemment retraité, Andrés Iniesta reçoit un bel hommage du Real Madrid

Blancs reconnaissent blanc.

Annoncée le 1er octobre, puis officialisée ce mardi, la retraite de la légende Andrés Iniesta a provoqué une vague d’émotions dans le monde du football. Congratulé un peu plus tôt par son ami Lionel Messi, le milieu de poche a reçu un message appuyé d’un destinataire un peu plus inattendu. Dans un communiqué diffusé sur son site, le Real Madrid a publié un très bel hommage à l’un de ses anciens bourreaux.

Comunicado Oficial: retirada de Andrés Iniesta.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 8, 2024

« Le Real Madrid CF, son président et son conseil d’administration veulent montrer leur reconnaissance, leur admiration et leur affection pour l’une des grandes légendes du football espagnol et du football mondial, dévoile le club de la capitale qui se souvient encore de l’ovation du Bernabéu en 2015. Andrés Iniesta a contribué avec son football et ses valeurs à faire grandir ce sport, au-delà des nombreux titres remportés au cours de sa carrière. Son but emblématique lors de la finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud restera à jamais dans la mémoire de tous les fans espagnols ».

La preuve que ce joueur n’a aucun haters.

