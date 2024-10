Vrais reconnaissent vrais.

Alors qu’Andrés Iniesta va prendre officiellement sa retraite ce mardi 8 octobre, en référence à son mythique numéro de maillot, son ancien coéquipier Lionel Messi a tenu à lui rendre hommage sur ses réseaux sociaux. Par l’intermédiaire d’une story Instagram, la star argentine salue « l’un des joueurs les plus magiques » et l’un de ceux avec lequel il a « le plus aimé jouer au cours de sa carrière ». « Tu vas manquer au ballon et à nous tous aussi. Je te souhaite toujours le meilleur, tu es un phénomène » complète-t-il.

Tous deux formés au FC Barcelone, Iniesta et Messi ont joué 14 saisons ensemble sous le maillot catalan, glanant tous les titres possibles et formant l’une des meilleures équipes de l’histoire. Décrochant ensemble 32 titres, dont quatre Ligues des champions, leur succès commun le plus marquant réside probablement dans le sacre de 2011 en C1, saison au cours de laquelle le Barça de Guardiola a semblé régner sur la planète football.

Si Iniesta décide de lui faire payer la note de tous les caviars distribués, Messi risque la banqueroute.

